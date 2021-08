Eesti pikim golfirada ühendab mugavalt siseturismi ja golfimängu 

Üks mängu loojatest Vallo Välb räägib, et mäng „Golf ümber Eesti“ on väga lihtne – paljud rajad on olemasolevate väljakutel, kus käiakse nagunii mängimas. Mängija annab caddiemaster’ile teada, et ta on mängu registreerunud. Seejärel antakse mängijale skoorkaarti ning mäng võib alata.

Rajad läbi mängides saab kaardi peale pitsati. Kui 18 pitsatit on koos, tehakse skoorkaardist foto ja saadetakse aadressile gue@golfümbereesti.ee. Vastavalt sellele väljastatakse sertifikaat ja mälestusmedal, mida saab tulevikus kasutada palli märkimiseks.

Ka uued rajad

Eesti pikim golfirada hõlmab üle Eesti erinevaid väljakuid, ka üksikuid radasid ja nende hulgas selliseid uusi radasid, kus varem golfi ei mängitud. Näiteks on nüüd rada olemas ka Hiiumaal.

Välb selgitab, et Eesti pikima golfiraja mõte on innustada inimesi sporti tegema, golfi mängima, kuid samas ka Eestimaad avastama. Mäng annab võimaluse võrrelda väljakuid, tutvuda uute inimestega ja veeta lõbusalt aega. Eesti pikim golfirada on suurepärane võimalus Eesti avastamiseks ka välisturistidele. Raja vastu on huvi tuntud juba nii Hollandist kui Soomest. „Õnneks on ka veel sel aastal aega enne talvekülmade saabumist. Loodame saada rohkem huvilisi seda mängu mängima, mööda Eestimaad sõitma ja huvitavaid paiku nägema,“ loodab ta.

Seitse aastat tööd

Välb räägib, et talle golfimaailmas teenäitajaks olnud Auväärt on selline mees, et kui ta midagi alustab, siis ta seda pooleli naljalt ei jäta. Ta kuulis Auväärti unistusest luua Eesti pikim golfirada seitse aastat tagasi. „Võtsin sellest kohe kinni, hakkasime mõtlema mismoodi ja kuidas. Rein tegi suure töö – joonistas Eesti kaardi, märkis kohti ja aastast aastasse, nagu see asi venis, arutasime, kirjutasime mõtteid. Paraku kohe ei saanud kõiki asju korraga ära tehtud. Nüüd lõpuks ometi on Reinu unistus teoks saanud. Meie väike kollektiiv on andnud selle täitumiseks endast nii palju, kui me oleme osanud anda,“ rõõmustab ta.