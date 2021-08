Rulluisumaratoni eel: kuidas valida õiged rattad ja laagrid? 

Rulluisurattad on sõidu mugavuse aspektist väga olulised. Turul pakutakse rulluiske, mis on nii nelja kui ka kolme rattaga. Järjest rohkem on levinud kolme rattaga rulluisud. Ratta suurused on samuti erinevad ning jäävad vahemikku 70-125 mm.

Kuidas valida õige suurusega rattad?

Ratta suuruse valik sõltub eelkõige uisu kasutusotstarbest ning sõiduoskusest. Mida suurem ratas, seda suurem ka lõppkiirus – aga just lõppkiirus! Ei ole mõtet hankida kohe omale 125 mm rattaga rulluisuke, kui liikumiskiirus on kuni 20 km/h. Väiksema läbimõõduga ratas annab parema manööverdamisvõime. Samas suurem ratas tagab mugavama ja sujuvama sõidu krobelisemal teekattel.

Samuti on erinevad ka ratta tugevused. Rattal olev markeering A tähistab ratta tugevust. Fitnesstüüpi uiskudel on rattad tugevusega 78A-83A ning kiirrulluiskudel võivad need sõltuvalt kasutusotstarbest olla tugevusega kuni 90A. Kergliiklusteedel uisutamiseks on üldjuhul kõige sobivam ratas tugevusega 85A-86A. Uisuparkidesse ning trikitamiseks on sobivam pehmem ratas 78A-80A.

Tartu Rulluisumaratoni rajale sobivaim ratas võiks olla tugevusega 85A-86A, suurema kehakaaluga sõitjal ka 87A.

Tipprulluiskude rataste puhul hinnatakse kolme parameetrit – haarduvus, veerevus ja tagasilöök ehk põrge. Sellised rattad on valmistatud mitmekihilisest polüuretaanist, mille igal kihil on oma eesmärk.

Kindlasti tasuks vältida odavaid plastmassist ratastega rulluiske. Nende hind on küll odav, kuid plastmassist rattad ei veere, ei haaku ning väristavad ja kolisevad.