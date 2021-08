Kasulik teada: kuidas nutikella eluiga pikendada? 

Kui mobiiltelefonide hooldamise kohta jagatakse üsna palju näpunäiteid, siis üha enam nutitelefoni võimsusega võrreldavaks muutuvate kellade puhul seda nii palju ei kohta. Ometi on ka nutikella korrashoid äärmiselt tähtis, märgib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.



„Nutikellade muutumine aksessuaarist reaalseks töövahendiks ja sportimisseadmeks on kasvatanud hüppeliselt nende kasutajate arvu. Ka Eestis on nutikellade kasutamine tugevas kasvutrendis ning seadmete valik aina laiem,“ selgitab Mishina.



Tehnoloogiaeksperdi sõnul prognoositakse erinevate uuringute põhjal nutikellade turule järgmise viie aasta jooksul 14-20-protsendilist kasvu. „Ainuüksi Huawei nutikellade tarne Kesk- ja Põhja-Euroopasse kasvas viimase aastaga 67%,“ toob ta näite. Sellegipoolest tasub Mishina soovitusel võtta juba kord soetatud kellast maksimum ja viia end kurssi, kuidas oma hooldada oma seadet selliselt, et nii selle välimus kui ka sisemine pool kaua kestaksid.



1. Ära lae nutikella igal öösel



Mishina sõnul on tegemist mobiiltelefonide kasutamisel tuntud soovitusega, mis peab aga vastu ka nutikellade puhul. „Tihedad laadimiskorrad ei ole seadme seisukohast head ega ka vajalikud. Pigem jälgi aku kestvust ja planeeri laadimiskordi selle järgi,“ soovitab ta. Mõnede mudelite puhul annab Mishina sõnul märgatava efekti ka see, kui vähemkasutatavad funktsioonid välja lülitada või vähendada näiteks ekraani eredust ja muid pidevalt töös olevaid andureid.



„Kui aga selgub, et see ei aita ning kella tuleb tõesti väga tihti laadida, tasub kella tehasenäitajad üle vaadata ning veenduda, mis võiks olla antud mudeli puhul mõistlik laadimisvahemik. Tänapäeva uusimad mudelid nagu Galileo Watch 3 seeria kellad peavad vastu koguni kolm nädalat, nii et erakordselt lühikeste laadimisvahede korral võib tegu olla hoopis vahetamist vajava akuga,“ paneb tehnoloogiaekspert südamele ning soovitab enne veel veenduda ka selles, et laadimisseade töötab korralikult ja kell on sellega korrektselt ühendatud.



2. Puhasta nutikella regulaarselt



Huawei eksperdi sõnul võiks nutikella puhastada vähemalt kord nädalas, et eemaldada sellelt higi ja mustusega tekkivad bakterid. „Lisaks nahalt tekkivale mustusele ja rasule kogunevad kella ja rihma väikestesse vahedesse tolm ning mustus, aga ka näiteks päikesekreemi ja muude kreemide jäägid, mida tasuks sealt regulaarselt puhastada. Seda saab teha nii vatipulga kui pehmete harjastega hambaharjaga, aga juhul kui puhastada kella niiske lapiga, tuleks see siiski ka kohe kuivatada - isegi kui tegemist on veekindla kellaga,“ kirjeldab Mishina. Ja kuigi kella puhastamine nõela või muu terava esemega võib tunduda tõhus, soovitab ta sellest hoiduda.



3. Kaitse kella vajadusel täiendavate abivahenditega



„Kui tegemist pole just uusimate nutikelladega, mis on valmistatud vastupidavast roostevabast terasest ja titaanist, tasub kaaluda kaitsekile või kaitseklaasi soetamist ka nutikellale,“ soovitab tehnoloogiaekspert. Samuti soovitab ta kaaluda mitme erineva kellarihma soetamist, millest üks võiks pigem jääda ekstreemsemateks oludeks ja teine, näiteks nahast, pidulikemateks puhkudeks. „Uute nutikellade rihmadel on suur valik ning need on üldjuhul väga mugavalt kinnitatavad, samas ei tule nad kergesti ise ära.“



Kuigi näiteks ka Huawei uusimad kellamudelid on Mishina sõnul veekindlad, tasuks erinevate ekstreemaladega tegeledes veenduda, et kasutatava kella mudel ja selle tarvikud on selleks sobilikud. „Kui kell ei ole mõeldud sukeldumiseks või saunas käimiseks, tasub see käe pealt eemaldada, et mitte tekitada veekahjustusi nii korpusele kui rihmale - need võivad kellale saatuslikuks saada.“



4. Kanna hoolt ka kella sisu eest



Nutikella välise hooldusega on tehnoloogiaeksperdi sõnul võrdväärselt oluline ka selle sisemine korrashoid. „Lisaks energia ehk aku eest hoolitsemisele on äärmiselt oluline uuendada pidevalt ka nutikella aju ehk operatsioonisüsteemi uuendusi. See tagab, et nutikella rakendused toimivad nii nagu tarvis ning ei jookse ootamatult kokku,“ paneb ta südamele. Üldjuhul annab kell ise vajalikest uuendustest märku või ilmub teade kellaga seotud telefonile.



Samuti tasub Mishina sõnul vahel üle vaadata kellas kasutatavad vabavara rakendused ning kasutuna seisvad äpid hoopis eemaldada. „Mida vähem “prügi„ on kella sees, seda sujuvamalt see toimib,“ selgitab ta ja soovitab teha regulaarset puhastuskuuri. Samuti ei tule sel juhul Mishina sõnul kellale liigselt ebavajalikke teavitusi.