Legendaarse golfitreeneri eestvedamisel avati Eesti pikim golfirada „Golf ümber Eesti“ 

Rein Auväärt räägib, et mängus on kokku 18 rada üle Eesti. Mängima ei pea korraga, vaid võib mängida ka mitu hooaega. Iga raja eest saab pitsati ning kui on mängitud, saab sertifikaadi ja medali. Ta sõnab, et mängu põhiline eesmärk on tutvustada ilusat Eestimaad ning võtta aega selle avastamiseks. Muidugi annab mäng ka võimaluse kasutada maatalude teenuseid, mis aitab kaasa Eesti arengule.