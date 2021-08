Varsti algab kool: kuidas hoida koolilapsi seljavaludest? 

Ta selgitas, et esimesed märgid lapse seljavaevustest on enamasti selja väsimine ja/või valutamine. Siinpuhul on valdavalt tegemist mittespetsiifilise valuga, mis tähendab, et ühtegi konkreetset pahaloomulist põhjust (nt lülivaheketta väljasopistus) ei esine, vaid vaevuste esinemisel mängivad rolli nii bioloogilised, psühholoogilised kui sotsiaalsed faktorid.