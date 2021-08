KATSETA JULGELT: olümpiaujujate meelistreening, mis sobib keha tugevdamiseks kõigile 

Nii nagu sportlased, kasutavad ka rasket füüsilist tööd tegevad inimesed ja isegi kontoritöötajad pidevalt samu lihaseid, jättes teised lihased koormuseta. See põhjustab lihaste tasakaalustamatust, kurnatutust ja pikemas perspektiivis ka vigastusi. Sellisel juhul on pilates taas kord hea treening, millega olukorda parandada.

„Pilates võimaldab suurendada keha stabiilsust ja parandada lihaste töötamise mehaanikat. Sisuliselt lubab treening sarnaselt massaažile ja füsioteraapiale kiirelt ja ohutult paraneda,“ kirjeldas Dushko. Tihti juhtub ka seda, et pilatese harrastajad märkavad mõni nädal või kuu hiljem, et on paar sentimeetrit pikemaks kasvanud. „Vaagnapiirkond stabiliseerub treeningute jooksul lihtsalt niivõrd palju, et rüht paraneb ja selg on sirgem. Nii juhtub ka, et mõni sentimeeter võib pikkusele lisanduda,“ kirjeldas ta.

Nii nagu iga spordiala ja valdkonnaga, seostatakse ka pilatesega erinevad müüte. Vahel arvatakse, et pilates on lihtsalt üks aeglane ja igav venitustreening, teinekord aga öeldakse, et mehed peaksid sellest kaugele hoidma. Confido pilatese treeneri Ekaterina Dushko sõnul jäävad siingi müüdid vaid müütideks. „Tõde on see, et tegu on mitmekülgse, aktiivse ja kasuliku treeninguga, mille positiivsed tervisemõjud avalduvad olenemata treenija soost. Nii harrastavad pilatest ka paljud meessportlased, sealhulgas näiteks endine jalgpallur David Beckham, golfimängija Tiger Woods ja triatleet Kendrick Louis,“ rääkis Dushko. Kogenud treeneri käe all saavad treeningust kasu nii professionaalsed sportlased kui ka lihtsalt harrastajad.

Ekaterina Dushko sõnul pööratakse Confido pilatese treeningutes suurt rõhku ka teraapiale ehk inimese personaalsetele tervisemuredele. „Terves kehas on terve vaim ja just seetõttu proovime inimestele läheneda võimalikult personaalselt. Teeme pilatest tihti eratreeninguna, aga ka grupitrennides osaleb maksimaalselt kümme inimest korraga. Kui mureks on seljavalu, siis pöörame rohkem rõhku seljaharjutustele, kui probleeme on põlvedega, siis pühendume nendele,“ kirjeldas Dushko.

Finantsanalüütikust pilatest õpetama

Ekaterina Dushko ise jõudis pilateseni pärast aastaid finantsanalüütikuna töötamist. Nimelt otsustas naine, et aeg on proovida midagi täiesti uut ja huvitavat. „Minu isiklik kokkupuude pilatesega algas pealtnäha juhuslikult – kontoritöötaja ja emana otsisin sobivat treeningut, mis sobiks nii minu meele kui ka ajagraafikuga. Nii jõudsin kontori läheduses toimuvate pilatese treeninguteni ning ajapikku täheldasin, et paranenud on nii füüsiline kui ka mentaalne enesetunne, keskendumisvõime, stressitaluvus ning üldine reaktsioon,“ kirjeldas Dushko.