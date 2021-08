Treener: 7 nõuannet, et valmistuda pikamaajooksuks 

Harrastussportlasest üleöö maratonijooksjat ei saa, kuid paraja ettevalmistusega on võimalik oma vastupidavust enne pikemat jooksu parandada, tõdeb Ülemiste keskuse Gym!-i treener Aleksandr Jevdokimov. Siin on mõningad nõuanded:

1. Ära mine hoogu. Vahetult enne võistlust ei tasu ennast üle koormata. Viimasel hetkel ei jõua inimene enda tulemust paremaks teha, vaid võib enne võistlust end sootuks ära väsitada. Kui inimene plaanib võistlusel joosta 10 km, siis nädal enne piisab kergematest treeningutest, nt 5 km pikkused distantsid.

2. Söö väikestes kogustes. Vahetult enne pikamaajooksu ei maksa süüa, kuid energia säilitamiseks ei tohiks ka ennast nälga jätta. Süüa tasub harjumuspärast toitu ja väikeses koguses. Näiteks väike kauss kaeraputru 1,5–2 tundi enne jooksu. Soovituslik on süüa süsivesikuid.

3. Riietu kergelt ja eelista pehmendusega jalanõusid. Pikamaajooksule tasub riietuda kergelt ning valida vihma- ja tuulekindlad riideesemed. Eelistada võiks pehmendusega jalanõusid, mis aitavad vähendada koormust põlveliigestele ja alaseljale. Vereringet toetavad riided on abiks, aga kuna nende kasutegur ei ole märkimisväärselt suur, ei ole need jooksmisel eelduseks.

4. Ära unusta soojendust. Soojendus enne jooksu on hädavajalik. Soojenduse eesmärk on valmistuda lihased ja liigesed ette füüsiliseks koormuseks. Tavaliselt koosneb soojendus kahest osast: tavaline võimlemine kogu kehale ning kerge jooks 5–10 minutit.

5. Hoia jooksuvormi. Selleks, et rohkem ja pikemalt jaksaks joosta, on vaja joosta järjepidevalt ja tihedamini. Kasuks tuleb ka jalgade treeningud jõusaalis (1–2) korda nädalas, kuid see on pigem lisand ning ei asenda jooksutreeningud, mida harrastusjooksja võiks ette võtta 2–3 korda nädalas.

6. Jälgi oma tervisenäitajaid. Kui inimesel on nutiseade, on võimalik jooksu ajal jälgida näitajaid, mis mõjutavad distantsi lõpptulemust. Need on näiteks pulss ja 1 km läbimise keskmine tempo. Jooksmise pulss oleneb inimese treenitusest, kuid üldiselt võiks pulss olla 60–70% maksimumist ehk siis 220 miinus inimese vanus.