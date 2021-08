Mida teha, et vaim trenni tehes ei murduks? Tipptreenerid annavad nõu 

Kui ootab või käib väga ränk trenn, siis aitab selleks vaimujõudu leida see, kui meenutad endale inimesi, kes on sinus kahelnud, su võimed kahtluse alla seadnud või väitnud, et sina ei saa kuidagi edukas olla. Seejärel ütle endale, et sa oled siin tõestamaks, et haterid eksivad.