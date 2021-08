TOHTRI NÕUANNE: Süsivesikutest hoidudes võid ennetada migreenihooge 

Migreen erineb nii-öelda tavalisest ehk pingetüüpi peavalust – see on tugeva peavaluna väljenduv neuroloogiline haigus, mille puhul kaasnevad valuga sageli ka iiveldus ja oksendamine ning tundlikkus valguse, müra ja lõhnade suhtes. Migreenihoo ajal ei talu inimene ka kergemat füüsilist koormust, sel ajal on tal parem lamada vaikses ja pimedas ruumis ehk elu jääb inimese jaoks sisuliselt seisma.