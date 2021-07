Appi, putukad! Külmakotist ja teepuuõlist on nende hammustuste leevendamisel abi 

Putukatõrjevahendite valik on lai ning Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokka sõnul tuleb sobiva vahendi valimisel silmas pidada nii kasutaja vanust kui vahendi toimespektrit. „Tõrjevahendi valiku puhul on tähtis arvestada kasutaja vanust. Väikelastele ja tundliku nahaga täiskasvanute puhul soovitan tootemärgiseid hoolikalt lugeda või küsida nõu apteekrilt,“ räägib Sokk. Apteeker lisab, et tõrjevahend tuleks valida konkreetsest vajadusest lähtuvalt, kas sääskede, parmude, puukide või kõigi nende putukate eemale peletamiseks.



Väikelastele ja eriti tundliku nahaga inimestel soovitab apteeker kasutada lavendliõli, mis tema kogemusel loodusliku sääskede tõrjevahendina toimib hästi. „Laste puhul on mugav kasutada looduslike toimeainetega putukatõrje käevõrusid,“ toob apteek välja erinevaid võimalusi tundliku nahaga inimestele.



Lisaks tõrjevahenditele saab putukahammustusi ennetada ka õige riietusega. „Metsa minnes tuleks selga panna pikad ja kehast kaugemale hoidvad riided. Heledate pikkade varrukate ja säärtega riiete pealt on puuke kerge märgata,“ soovitab Sokk.



Hammustuskoha kratsimine suurendab kihelust



Putukahammustused paranevad apteekri sõnul kõige kiiremini kui neid ei kratsi. „Kratsimine võib tekitada põletikku ning kupp hakkab veelgi rohkem sügelema. Sügelus- ja kihelustundele pakuvad leevendust teepuuõli ja mentooli sisaldavad vahendid ning tursele võiks asetada külmakoti,“ õpetab proviisor. Tugeva ärrituse ja paistetuse korral võiks Sokka sõnul kasutada allergiaravimeid.



Puugi kiire eemaldamine vähendab nakkuse riski



Pärast puugiohtlikus piirkonnas viibimist on apteekri sõnul oluline kogu keha üle kontrollida, sest puugi kiire eemaldamine vähendab oluliselt borrelioosi nakkuse ohtu. „Puuki on kõige parem eemaldada spetsiaalsete puugitangidega, mida saab soetada apteegist ning kindlasti ei tohi puugi eemaldamisel kasutada õlisid ega muid vedelikke,“ selgitab Sokk, miks tuleb puuk eemaldada kuivalt nahalt ja võimalikult pea lähedalt. „Oluline on puugi pea kätte saada, sest pea kaudu eritab puuk haigust tekitavat vedelikku ning puugi eemaldamise järel hammustuse koht desinfitseerida või pesta vee ja seebiga,“ õpetab proviisor. Kui ise puuki kätte saada ei õnnestu tuleks abi saamiseks pöörduda arsti poole.



Pärast puugihammustust tuleks proviisori sõnul paari nädala jooksul oma tervist tähelepanelikumalt jälgida. „Borrelioosi korral tekib hammustuse kohale ringjas punetav laik ning pärast seda palavik, külmavärinad, lihase- ja liigesvalud, kurgu- ja peavalu ning köha. Lisaks võivad olla suurenenud lümfisõlmed ning esineda üldine nõrkus,“ kirjeldab Sokk borrelioosi sagedasemaid sümptome. Entsefaliidi puhul on sagedasemad nähud tugev peavalu ja krambid.



Pärast esmaste borrelioosi sümptomite ilmnemist tuleks proviisori sõnul teha nakkuse määramiseks test. „Apteegis, näpuverest võetud proovile, saab vastuse kümne minuti jooksul,“ räägib Sokk kiirest võimalusest nakkust tuvastada. Ta toonitab, et testi ei saa tulla tegema varem kui 3-4 nädalat pärast puugihammustust, sest siis on verre tekkinud vastavad antikehad.