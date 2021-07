Tiit Trofimov: jooga aitab venitada kohti, kuhu emotsioonid end peitma kipuvad 

Õige jooga aga suudab lisaks venitamisele muuta ka teadvust. Trofimov selgitab, et kui tunned, et mõtted on sind täielikult endasse haaranud, aju ei suuda pausi teha, mõtted keerlevad ning rahulikust hingamisest pole juttugi, suudab joogatund sind jälle sinu keskmesse viia. Hakkad korralikult hingama, avad kopsud ja diafragma, venitad kohti, kuhu emotsioonid kipuvad end peitma.

„Ega emotsioonid ka lollid ole – nad on väga targa teadvusega. Nad ei lähe kunagi sellisesse kohta, kust nad kergesti kätte saab. Nad peidavad end luude taha, kõhuõõnde, kust neid on raske kätte saada,“ räägib ta. Õpetaja eesmärk on aga inimese seisundit muuta, et ta tunnist ära minnes tunneb, et tal on rahu sees, ta hingab ja tema sees on rõõm ning rahu – see on hea jooga.