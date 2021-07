Terapeut: oma kehaga sõbraks saamine viib ilusama eluni 

See tuleb Voki sõnul ühiskonnast ning juba kooliajast, kui meid võrreldakse kogu aeg kellegi teisega. Paratamatult tekivad sellises õrnas eas mõttemustrid ning hakkame end järgnevas elus võrdlema ning pidama enda keha valeks, sest see on erinev nende kehadest, kellega end võrdleme.

Kui peegelpilt ei meeldi: kuidas oma keha päriselt armastama hakata?

Vokk tõdeb, et see kõik viib tihtipeale erinevaid dieete katsetama, sest oleme kindlad, et kui saame kaalu mingi kindla numbri peale, oleme ilusad.

Küll aga tõdeb ta, et tema enda enesearmastamise ja ärkamise protsess algaski suuresti läbi toitumise teadvustamise. Ta hakkas läbi nägema, kuidas toiduga manipuleeritakse ja kuidas ta ise osanud väärtustada kvaliteetset toitu.

„Mingitel hetkedel lubadki endale kõike ja siis näed, kuidas erinevad toidud kehas reageerivad, kas energia tõuseb või langeb, mis on see toidu seos enesetundega,“ selgitab ta ja lisab, et on märganud, et ka kaalunumber sõltub suuresti enda seisundist ning peegelpilt võib tihtipeale oleneda hoopis enda emotsionaalsest seisundist. Ühel päeval mõtled vaatamata kaalunumbrile, et oled ilus ja mõni teine päev vaatad, et siin ja seal on vigu.

Võrdlus on kurja juur

Vokk tõdeb, et suureks kurjajuureks on just võrdlus – kui vaatad ringi sotsiaalmeedias ja näed asju, mida sinul ei ole, tunned, et sinus on midagi valesti. „Kui märgata ära see koht, kus vaatad kedagi, mõnikord on need hüpped nii mikrosekundilised, et sa ei märkagi ja siis su enesehinnang hakkab seal taustal kerima. Üks nipp, mida ma kasutan, on see, et kui ma näen, et ma olen madalas energeetikas ja olen enda suhtes väga kriitiline, siis viin oma tähelepanu sellele, mis on hästi ja läbi selle juba tekib muutus minu sees,“ annab Vokk nõu.