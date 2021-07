Jooga: mis on selle spordiala kasutegur tervisele? 

Samuti ei ole jooga parim valik inimestele, kellel ei ole püsivust ja järjepidevust. Jooga on kogemuslik ja töötab läbi pideva regulaarse praktiseerimise – seeläbi saavutame me tulemusi. Küll aga on jooga väga sobiv viis püsivuse ja järjepidevuse harjutamiseks.

Kui oled valmis, ilmub õige õpetaja su teele

Sirle käis oma esimestes joogatundides juba umbes 20 aastat tagasi. Siis, noore naisena, tegi ta valiku siiski aeroobika heaks, aga mõte joogast jäi talle kuklasse tiksuma. Oma joogaõpetaja Kei Kvarnstromi juurde jõudis ta umbes 13 aastat tagasi oma esimese lapsega beebijoogasse minnes, seetõttu kuulub ta südames ka eriline armastus just beebi- ja rasedate joogale. Jooga võitis ta südame ning ta hakkas uurima Kei juhatusel ka joogasuutraid. „Mäletan, kuidas ma janunesin selle info järele, mis sealt tuli, kuidas see kõik minuga resoneeris, kuidas ma sealt saadud tarkuseteradest omale uut maailmapilti kokku hakkasin looma,“ meenutab ta.

Kui tuli võimalus asuda õppima klassikalise jooga õpetajate koolitusele 2016. aastal, oli ta väga tänulik ja õnnelik ning teadis, et see on kindel samm selles suunas, kuhu ta hing soovib liikuda.

„Olen viimaste aastate jooksul läbi teinud mõned väga rasked hetked elus. Ühest kõige raskemast ajast aastal 2014 on mul meeles mõte, et jooga on mind ette valmistanud selleks, et sellest raskest ja valusast kohast oma elus läbi tulla, kogemustele tänulik olla, säilitada usaldus elu vastu ning teada, et kõik läheb mööda ja see kõik on millekski hea. Eriliselt südamlikud tänud siinkohal minu joogaõpetajale,“ räägib Sirle. „Joogapraktika on igas päevas ja igas hetkes osa minu elust – nii joogamatil kui minu meeles. Kui kord oled juba teadlikuks saanud, siis tagasiteed enam ei ole.“

Joogas on ka ütlus, et kui sa oled valmis, siis õpetaja ilmub sinu teele. Ilmselt see nii ka on, et kui on soov jooga harrastamist alustada, siis tuleks enda tunde järgi proovida erinevaid õpetajaid ja joogastiile. Sobiva stiili ja õpetaja tunned ära, kui oled tema juhendamisel praktikaid teinud. Oluline on julgeda proovida ja kuna jooga on kogemuslik, siis vaid oma kogemus annab siinkohal õigeid vastuseid, milline jooga on sinu jaoks kõige sobivam.

Aga klassikaline jooga on suurepärane koht alustamiseks! See sobib alati ja igal juhul kõigile neile, kes soovivad oma ellu joogakogemust!