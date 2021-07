PALAVAGA MATKAMA: kaheksa nõuannet, et rännak põrgukuumuses sujuks 

1) Võta kaasa vaid kõige olulisem

Hästi planeeritud ja pakitud seljakott on üks kõige olulisemaid komponente kogu matka õnnestumisest. Mõtle hoolikalt läbi oma matkavarustus ning võta kaasa vaid need asjad, mida sul päriselt vaja läheb, sealhulgas matkaköök, toidumoon, veevarud, matkariided ja -varustus, tehnikavidinad ning katsu hoiduda kõikidest mugavusesemetest. Kui ees ootab näiteks ühepäevane matk, kus läbid umbes 15-20-kilomeetrit, võiks sinu matkakott kaaluda maksimaalselt 10 kilogrammi.



2) Puhka iga 3 kilomeetri tagant

Igal matkal on väga oluline teha regulaarselt pause, seda eriti sooja ilmaga. 30-kraadise palavusega võiksid iga 3 kilomeetri tagant võtta teadlikult aega peatumiseks, juua vett ja lasta jalgadel puhata, võta jalanõud ja sokid jalast, venita või jahuta varbaid külmas merevees. Kuna higistamine soodustab ka villide tekkimist, eelista suvisel ajal veidi kergema kaaluga jalatseid, mis lasevad võimalikult palju hingata.



3) Planeeri üheks päevaks umbes 4 liitrit vett

Kuumade ilmadega on veepuudus kiire tekkima. Keha jahutab end higistades ning selle käigus kaotad sa märksa rohkem vett kui jahedama ilmaga matkates. Kuigi kindel veekogus sõltub matka distantsist, temperatuurist ja muudest detailidest, võiksid suvepalavusega varuda üheks päevaks kaasa ligi 4 liitrit vett.



4) Tee kodutööd

Tee kindlasti enne matkale minekut veidi kodutööd ning pane marsruut paika. Pööra erilist tähelepanu külapoodide ja veekogude olemasolule, nendes kohtades saad oma veevarusid täiendada. Abiks on ka veefilter, mis muudab vee joomiskõlblikuks eemaldades sealt võimaliku mustuse, bakterid ja parasiidid. Mööda rannaäärt matkates tuleb sul veevarud ise kaasa võtta, kuna soolast merevett veefiltriga mingi valemiga joomiskõlblikuks ei tee.



5) Veepudel olgu kergesti kättesaadav

Kui sul on plaanis läbida planeeritud distants veidi kiiremas tempos kui muidu, on heaks abimeheks vooliku ja huulikuklapiga täiustatud joogisüsteem, mis teeb vee joomise eriti lihtsaks. Samuti ei pea sa nii tihti oma veepudelit veega täitma. Tavalise veepudeliga matkates hoia seda seljakoti küljetaskus, et saaksid kiiresti lonksu võtta ilma seljakotti seljast ära võtmata.



6) Korralikud toidukorrad annavad energiat

Palava ilmaga matkates ja palju vett juues tekib organismil kiiresti täiskõhutunne, ent on äärmiselt oluline ka regulaarselt süüa ning kehale vajalikku energiat anda. Matkahommikul söö kõht kodus korralikult täis ning varu ka lõuna- ja õhtusöögiks aega. Väga headeks vahepaladeks on energiarikkad snäkid, nagu müslibatoonid või pähklid, mida saab ka kõndimise ajal mõnusalt nosida.



7) Päikesekaitse ja peavari on eluliselt olulised

Päikesekaitsekreem ja müts on kaks asja, mis sel suvel matkates peavad sul kindlasti kaasas olema. Kreemita nägu, käsi ja jalgu SPF30 päikesekreemiga kohe hommikul matkale minnes ning kanna seda uuesti peale, kui käid vahepeal ujumas või oled liigselt higistanud. Kanna kreemi ka kõrvadele, soovi korral võid need teibiga katta. Peavarjuna eelista õhuaukudega nokamütsi või õhemast materjalist kalamehemütsi, mis lasevad peal hingata. Otsese päikese eest puude varjus kõndides võta vahepeal müts peast ära ja lasta ka peal veidi hingata.



8) Riided peavad laskma hingata

Kõik sinu matkariided võiksid ideaalis olla õhku läbilaskvast materjalist ja täiustatud ventilatsiooniavadega, mida saad vastavalt olukorrale kas sulgeda või avada. Maika või õlapaeltega pluus ei ole matkamiseks kõige parem valik, pigem eelista lühikeste varrukatega pluusi, mis kaitseb õlgu nii päikese kui seljakoti raskuse eest. Igaks juhuks pista kotti ka ujumisriideid ja rätik, sest parimaks jahutuseks pärast pikki kilomeetreid on värskendav suplus, kas meres, järves või rabalaukas. Ära mine matkale uute jalanõudega, vaid vali selleks mugavad, juba sissekantud jalanõud. Seljakott peab istuma mugavalt seljas, toetama nii ülakeha kui ka jalgu. Kasuks tulevad ka lisapluus ja -sokid, mida saad liigse higistamise korral vahetada.