Mida teha päikesepõletuse korral? 

Esmalt on tähtis teada, kuidas suvel nahka hooldada ja päikesepõletust ennetada. Suvise nahahoolduse juurde peaks kindlasti kuuluma päikesekaitsekreemi kasutamine, mille võimekus ehk SPF võiks jääda vahemikku 30-50. Oluline on päikesekreemi peale kanda piisavas koguses ning regulaarse intervalliga, ära ei tohi unustada ka näiteks labakäsi, jalgu või nägu.

On teada, et liigne päikese käes olemine ilma päikesekaitseta võib tekitada erinevaid nahaprobleeme. Kõige sagedasemad probleemid on päikesepõletus, pigmentatsioonihäired, fotovananemine (naha toon muutub ja tekivad kortsud) ning aktiiniline keratoos ehk nahavähi eelne seisund.

Kui on ilmunud märgid, et lähedasel inimesel võib tekkida päikesepõletus, siis on esmalt oluline põletusega inimene koheselt päikese käest ära viia. Hea on viia inimene varju ning teda võimalikult kiiresti jahutada: pakkuda rohkelt jahedat vett ning niisutada puhast rätikut külma veega ja asetada kahjustatud nahale.