Muusik Alen Veziko: "Mida rohkem ma liigun, seda rõõmsam ma olen!" 

Alen soovitab treeningutega alustades treenerilt nõu küsida - see aitab hoiduda treeningutega hulluks minemast. Treener näeb, kui sa teed endale liiga ja oskab treeningkoguseid ja nende mahtu mõistlikult suurendada.

„Lõppkokkuvõttes on kasulikum teha järjepidevalt kolm korda nädalas trenni, mitte esimesed kaks nädalat iga päev,“ teab mees nüüd.

Projekt muutis tõekspidamisi

Ka Aleni toitumine on pärast projektiga liitumist muutunud. Mees tõdeb, et oli kunagi üks neist, kes sõi päevas korra. Nüüd ta on end sundinud sööma ka hommikuti, isegi siis, kui isu pole. „Mõtestatud toitumine on kaalulangetuse kõige olulisem osa,“ rõhutab ta.

Samuti on võimas tunne, kui jõudu tuleb juurde. Alen suutis alguses jalapressipingil vaevu 45 kilo üles pressida, lõpuks jõudis ta 180 kiloni. „Ma poleks seda eales uskunud, mu eesmärk oli umbes 100 kilo. Tulemused tulevad üllatavalt ruttu ja see on väga äge,“ räägib ta õhinal.