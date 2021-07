Aiatööd tegid selja haigeks? Võimle valu minema! 

„Aiatöödega tehakse endale päris palju liiga,“ nendib Reakt Füsioteraapia kliiniku füsioterapeut Rainar Vahtrik. Suurem osa aiatöödejärgseid valusid kehas ei tähenda aga kohe, et midagi tõsist on lahti. „See on täiesti normaalne, kui pärast nelja-viit tundi ühes asendis askeldamist on selg või puusad kanged,“ sõnab ta.