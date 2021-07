Suvel juhtub: kõik, mida pead teadma suvisest haavahooldusest 

Marrastusi põhjustab kukkumine või libisemine kõvale või karedale pinnale.

Põrutushaavad on tavaliselt sakiliste servadega, võivad põhjustada suure verejooksu või olla saastunud.

Lõikehaavad on tekitatud noa või klaasiga ja on sirge servaga. Kui sügavamal paiknevad veresooned, kõõlused ja närvid saavad viga, on lõikehaavad väga ohtlikud. Sügavate lõikehaavadega tuleb kindlasti pöörduda arsti juurde.

Torkehaavad on enamasti tekitatud pika orataolise esemega ja võivad olla ohtlikud siis, kui need on sügavad.

Hammustustega tuleb kindlasti pöörduda arsti juurde. Kui haava pole asjatundlikult ravitud, põhjustavad nii koera- kui inimesehammustus suure tõenäosusega infektsiooni, mida ravitakse antibiootikumidega.

Sinikate ehk hematoomide puhul on terve naha värvus muutunud, sest veresoontest väljunud veri värvib selle punakas-lillakaks, hiljem kollakas-roheliseks.