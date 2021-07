Kolm viisi, kuidas suvel lastega aktiivselt aega veeta 

* Jõhker mürgeldamine. Müramistreenerina teab Illimar, et lastele meeldib meeletult mürgeldada. „Kui teie pole suuremat sorti mürgeldajad või nässerdajad, siis soovitan seda ikkagi natuke harjutada. Ma tean superisasid, kes mürgeldust oluliseks ei pidanud. Kuid pärast selle positiivse mõju tunnetamist, on tänaseks saanud ekspertnässertajadeks. Nende lähedus lastega on hoopis teisel tasemel kui varem,“ soovitab Illimar proovida.

* Metsamatk. Illimari sõnul on loodus on väga inspireeriv ja kui lapsi natuke kaasa aidata, hakkavad juhtuma igasugused õpetlikud ja maagilised lood. „Minu südamest soovitus on, et minge kindlasti metsa! Eestlased on juba kord metsarahvas,“ ütleb ta.