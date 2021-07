Tai poksi treener Astrid Johanna Grents: tugeva põhjata edasi ei liigu! 

Astrid usub, et vaimu on sama tähtis treenida kui keha. Väga meeldis talle Jay Shetty raamat „Mõtle nagu munk“. „See räägib munkade filosoofiast ja sellest, kuidas inimesed saavad nende põhimõtteid igapäevaelus oma vaimu treenimiseks kasutada,“ selgitab ta.

Jay Shetty on endine munk, kes oma raamatus annab edasi oma rikkalikud kogemused elust mungana, et aidata teistelgi üleatda takistused teel rahu ja eesmärgini, mis peitub kõigis. Munkade õppetunnid on sügavad, kuid tihti abstraktsed, Shetty on aga suutnud need muuta praktiliteks nõuanneteks, mida saab kasutada igaüks.