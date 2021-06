Personaaltreener Gert Koovit annab nõu, kuidas jõusaalis häid tulemusi saavutada 

Ehkki jõusaal võib tunduda hirmutav, sobib see tegelikult kõigile alates 14. eluaastast ning ülemist vanusepiiri ei ole. Koovit tõdeb, et tema kõige vanem klient on üle 70 aasta vana ja tõmbab siiani sama palju lõuga kui ta ise. Ühe ta kliendi ema on 84-aastane ja käib kolm korda nädalas spordisaalis. Koovit rõhutab, et kunagi ei ole hilja alustada, vaja on vaid tahtmist.

Küll aga oleneb treening sellest, millised on eesmärgid, vanus, keha omapära. Koovit selgitab, et kuna me kõik oleme erinevad, on erinevad ka meie treeningud.

Astu välja mugavuspiirist

Jõusaalis treenides on oluline küsimus, millal suurendada raskusi. Koovit sõnab, et selleks tuleb mõista, mis toimub lihastes trenni tehes. Harjutusi tehes viiakse lihased suutlikkuse piirile. Lihased sunnitakse mugavusepiirist välja ning neid sunnitakse tööd tegema isegi siis, kui harjutus muutub raskeks. Lihased kohanevad ja muutuvad tugevamaks, vastupidavamaks või plahvatuslikumaks, kõik sõltuvalt sellest, milline on treening. Lihaste kohandumine ongi arengu alustala.

Kui teenida kogu aeg samaste raskustega, siis lihased harjuvad koormusega. Kui treeningkoormus ei muutu, puudub ka põhjus, miks lihased pärast esialgset kohandumist peaksid jätkuvalt arenema. Koovit sõnab, et tulemuseks on arengu puudumine. See tähendab, et kehakuju, mis peeglist vastu vaatab, on hoolimata kuudepikkusest treenimisest täpselt samasugune.

Seega soovitab Koovit olla vapper ning panna end proovile. Kui 3-4 kuuga progressi ei paista, ei muutu midagi ka aasta möödudes. Kui vajad abi, soovitab ta otsida abi – saalid on täis professionaalseid treenereid, kes hea meelega aitavad treenijatel nende unistusi saavutada.

Vali trenniaeg nutikalt