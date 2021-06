Tähelepanu, kodukontorirotid! Vales asendis töötamisel tekivad vaevused varem või hiljem  

Kodukontoris töötamise juures on võimalik leida nii häid kui halbu külgi. Kui tavainimese pilgu läbi on mõju olnud positiivne, sest saab paremini planeerida oma aega ning pere jaoks kogu aeg olemas olla, siis ergonoomi pilgu läbi on olukord pigem nukker.

„Selleks, et nautida kauaigatsetud kodukontorit, on tehtud suuri järeleandmisi oma töötingimustes,“ nendib Triinu. Küllap just seepärast on viimasel poolaastal hüppeliselt kasvanud ka huvi ergonoomi soovituste ja ergonoomiliste töövahendite vastu. Aga see tähendab ka, et inimestel on juba tervisehädad tekkinud.

Kodukontor ergonoomiliseks

Triinu tõdeb, et vähe oli neid inimesi, kes pöörasid koheselt kodukontori ergonoomikale tähelepanu. Kuid ajapikku muutuvad need meeldivamaks: mugavad töönurgad või -toad sisustatakse lõpuni, tööandjad püüavad leida lahendusi osaliselt kulude kompenseerimiseks ja koju saabub keskendumiseks vajalik rahu, sest lapsed suunduvad kontaktõppele tagasi.

„Päris alguses, kui inimesed alles kodudesse suunati, oli segadust palju,“ nendib Triinu. Ta on kuulnud, kuidas siis haarati sageli töö juurest töötegemiseks hädavajalikud vahendid kaasa. Näiteks on kliendid rääkinud, kuidas pärast erakorralist juhatuse koosolekut anti kaasa arvutikast ning öeldi, et nüüd tuleb minna ära koju ja me ei tea, kauaks see nii jääb.

Sellises olukorras jäid sageli maha teised olulised töövahendid. Näiteks, inimesed, kes olid harjunud töötama kahe kuvariga, leppisid nüüd väikese sülearvuti ekraaniga lootes, et varsti kontorielu taastub. „Tasapisi tuli taipamine, et päriselt kontorisse tagasi pöördumine võtab väga palju aega ja targem on ka kodus hakata tingimusi looma,“ räägib Triinu.

Suuremaid muudatusi kodustes tööoludes hakati sisse viima eelmise aasta hilissügisel. Paljud tööandjad olid eraldanud vahendid, et hüvitada mingi summa ulatuses kodukontorite sisustamist. Töötajad, kellel olid juba tekkinud tervisemured, olid valmis lisaks ise rahaliselt panustama ja nii sai Ergoway olla abiks mitme väga ergonoomilise kodukontori loomisel.