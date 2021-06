Toitumisnõustaja soovitab: toit, mis sobib ideaalselt jaaniõhtusse 

„Selles retseptis on kõik, mida ühelt jaanipäevatoidult oodata. Herne-ürdidipp oma kiudainerikkusega aitab tasakaalustada veresuhkrut ning kindlustab selle, et kõht saab tavapärasest kiiremini täis. Lisaks on hernes sisalduvad kiudained väga heaks toiduks ka meie mikrobioomile, aidates muuta seedeprotsessi sujuvamaks ning kiirendades ainevahetust. Keegi ei soovi ju sel õhtul tunda raskustunnet kõhus. Küüslauk on tuntud aga kui looduslik antibiootikum, mis aitab meil püsida tervena. Lisaks saab roog kiiresti valmis. Seega jääb hulgaliselt aega üle, et külalisi, lõket ja õhtut nautida,“ ütleb Teele.