Kas teadsid, et tund aega liikumist pikendab eluiga kahe kuni viie tunni võrra? 

Anna tõi uuenenud NAUDI LaSpa heaoluspaa avamisel välja mõned teaduslikult tõestatud faktid, mis aitavad inimestel leida motivatsiooni oma tervise ja heaolu eest hoolitsemisel:

Inimelu pikkus sõltub elustiilist. Kaksikutega tehtud teadusuuringute kohaselt sõltub geenidest vaid 25-33% eeldatavast elueast, ülejäänu sõltub elu jooksul tehtud valikutest.

Liikumine pikendab eluiga. Iga tunniajane keskmiselt aktiivne liikumine - näiteks jalutuskäik - pikendab eluiga 2-5 tunni võrra.

Igapäevane pähklite söömine pikendab elu mitme aasta võrra. Eelistada tuleks kvaliteetseid, soolata ja töötlemata pähkleid ning soovitatav päevane norm võiks mahtuda peopessa..

Kvaliteetsel unel on tervise ja heaolu seisukohalt väga oluline roll. Liiga vähene magamine mõjutab insuliinitaset ja paneb terve inimese keha reageerima sarnaselt diabeedile. Teaduslikud testid kinnitavad, et hästi magavad inimesed on nutikamad ja ilusamad.

Meditatsioon ja teadvelolek (mindfulness) toovad kaasa positiivseid muudatusi inimese aju osas, mida nimetatakse amügdalaks – see on limbiline süsteem, mis mõjutab meie emotsioone ja käitumist, aidates vältida depressiooni ja ärevust.

Õnnelikud hetked, mille jooksul inimene tegeleb talle meeldivate asjadega, näiteks naudib päikseloojangut, head muusikat või kauneid kunste ja veedab aega talle kallite inimestega, vähendavad põletikutaset kehas.

Tema sõnul on need väiksed lihtsad asjad, mida iga inimene peaks igapäevaselt oma ellu rohkem lubama, et toetada oma heaolu ning vähendada riski haigestuda heaoluhaigustesse nagu rasvumine, 2. tüübi diabeet, südameprobleemid, vähk ja üha rohkem levivad vaimse tervise probleemid.

„Meil on kõigil elus palju kohustusi ja stressi, mille tõttu jäävad tervislikud valikud vahel tahaplaanile. Aga need on väiksed sammud, mida õpetame oma külalistele, näiteks igapäevane pooletunnine jalutuskäik, trepi eelistamine liftile, taimse toidu osakaalu suurendamine oma menüüs, looduses viibimine.“