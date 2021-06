Liikumisõpetajate suvekoolis jagati uusi ideid liikumisharrastuse edendamiseks 

Eesti Olümpiakomitee koolitus-ja arendusjuht Piret Lauk ütles, et pärast pandeemiast tingitud vaheaastat täitusid osalejatele mõeldud kohad väga kiiresti ning õpetajad jäävad juba sügiskooli ootama.

„Osalejate tagasiside näitab, et koolitusel saadud ideid rakendatakse aktiivselt. LIISU suvekooli eripära ongi see, et siin saavad õpetajad uusi ideid teistelt oma valdkonna spetsialistidelt, kes räägivad nendega sama keelt, ning teoreetiliste loengute asemel saab kohapeal kõike praktiliselt katsetada. Pärast mitut distantsõppel veedetud kuud oli suureks väärtuseks võimalus jagada koroonapandeemia aegset kogemust teiste liikumisõpetajatega,“ rääkis Lauk.