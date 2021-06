Treener selgitab: kas 10 000 sammu päevas on enda vormishoidmiseks piisav?  

„Ei tohi unustada, et igaüks meist vajab erineva aktiivsusega tegevust. Kuid nutiseadmed aitavad suurepäraselt ennast jälgida. On ju tavaline, et paljudel inimestel hakkab endast kahju, teised aga hindavad oma võimeid üle ja arvavad, et liiguvad piisavalt, kuid kui seda jälgida, siis näeme, et sageli ei ole see piisav,“ alustas asjatundja vestlust.

Mittemotiveeriv keskkond

Juba palju aastaid kogu maailmas eratreenerina töötanud Beikus ütles, et on märganud klientide kehalise aktiivsuse vähenemist. Koguni 50 protsenti inimestest, kes tegid enne pandeemiat aktiivselt sporti, ei liikunud sel ajal üldse. „Teised aga ostsid koju hantlid, spordikummid, raskused, trenažöörid ja proovisid sporti teha kodus, käia jooksmas ja nii säilitada kehalise aktiivsuse. See on tervitatav, kuid mitte kõigil ei õnnestunud vigastusi või ülepingutamist vältida.

Mõnel inimesel on tõesti olnud raske kehalist aktiivsust säilitada. Kodus on seda keeruline teha, sest see on keskkond, kus me puhkame, nüüd aga lisaks veel töötame ja veedame oma vaba aega. Tihti pole siin ka eraldi ruumi, mida saaks spordi tegemiseks kasutada. Selline ümbrus ei motiveeri aga sporti tegema,“ rääkis treener.

Kui küsisime, millised sportimisel tehtud vead on viimasel ajal sagedased, siis märkis Beikus, et paljud unustasid ära eriti kasulikud kardiotreeningud. See näitab, et kehalist aktiivsust ei olnud piisavalt.

„Kui me tõesti paneksime iga päev käele nutikella või nutivõru ja kontrolliksime, kas oleme tõesti need 10 000 sammu teinud, siis selguks, et karantiini ajal tegime kodus vaevalt pool neist vajalikest sammudest.

Sageli loome endale illusiooni, et liigume piisavalt oma kodu koristades või igapäevase jalutuskäigu ajal, aga kui me seda tõepoolest jälgiksime, siis näeksime, et sellest ei piisa, seega on oma liikumise jälgimine väga oluline,“ ütles ta.