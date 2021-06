Õue trenni: kuidas leida õige päikesekreem? 

Päike on inimese elus väga tähtsal kohal. Peale selle, et päike parandab meeleolu ja und ning aitab vähendada depressiooni, toodab ta ka meie organismile vajalikku komponenti D-vitamiini. Sellegipoolest on päikesel ka oma varjukülg, mistõttu on suve lähenes sobilik tõhusad päikesekaitse meetodid üle korrata.

2017. aastal Suurbritannias tehtud uuringust tuleb välja, et 49% tarbijatest ei kasuta üldse päikesekaitsevahendeid, mis võib tuleneda sellest, et tihti ei vasta päikesekaitsetooted ootustele. Samas on teada, et ilma päikesekaitseta liigne päikese käes olemine võib tekitada erinevaid nahaprobleeme. Kõige sagedasemad probleemid on päikesepõletus, pigmentatsioonihäired, fotovananemine (naha toon muutub ja tekivad kortsud) ning aktiiniline keratoos ehk nahavähi eelne seisund. Aktiinilise keratoosi diagnoosi kõige suurem riskigrupp on 60+ vanuses inimesed. Samuti soodustab haigust immuunsussüsteemi nõrgestav ravi, töökoht, mis eeldab õues olemist või varasem kogemus päikesepõletusega.

Päikesekiirguse tüüpe eristatakse lainepikkuse põhjal. Nii mõjub lisaks UV-kiirgusele nahale kahjulikult ka suure energiaga nähtav valgus, mis tekitab samuti fotovananemist, naha elastsuse kadu ja kortse. Veel on ka UVB ja UVA kiirgused. Nendest esimene põhjustab naha põletust ja võib tekitada nahavähki. UVA kiirgus tungib sügavamale nahka ning põhjustab sarnaselt nähtavale valgusele fotovananemist ja allergiaohtu. Kõige sügavamale nahka jõuab aga infrapunavalgus.

Millist kreemi valida?

Kõige tõhusam päikesekaitse on vältida pikemaajalist päikese käes viibimist, eriti intensiivse päikesekiirguse ajal – kella 11 ja 16 vahel. Kui sellist võimalust ei ole, tuleks kasutada päikesekaitsevahendeid. Erinevate päikesekaitsetoodete võimekust nahka päikesepõletuse eest kaitsa näitab kreemi SPF (sun protection factor). Mida suurem on SPF number, seda rohkem aega kulub päikesepõletuse kujunemiseks. Päikesekreemid, mida kasutatakse piisavas koguses ja koos teiste päikesekaitse meetoditega ning mille SPF jääb vahemikku 30-50, vähendavad ka fotovananemist. Lapsed ja vanurid peaks seetõttu kasutama päikesekreemi, mille SPF on vähemalt 30. Sellegipoolest tasub meeles pidada, et ükski päikesekaitsekreem ei kaitse ultraviolettkiirguse eest täielikult, vaid pigem aitab kiirguse mõju vähendada.

Kõige tähtsam asi, mida päikesekreemi valikul meeles pidada, on see, et tuleb valida oma nahatüübile vastav toode. Näiteks väikelapsed võiksid kanda spetsiaalseid UPF-ga (ultraviolet protection factor) kaitstud riideid või päikesekaitse tooteid, mis on kontrollitud ning seeläbi mõeldud just laste õrnale nahale. Selliseid tooteid on võimalik leida apteekidest.

Päikesekreemide õige kasutamine