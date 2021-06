Kiropraktik annab nõu: kuidas ennetada skolioosi 

Kõrve selgitab, et rühivigade tekkepõhjused on väga erinevad, aga peamiselt on need seotud meie harjumuste, töö ja igapäevategevustega (sh sport, teleka vaatamine ja arvuti taga töötamise asendid). Näiteks paremakäeline odaviskaja heidab oda pidevalt ühe ja sama käega (soodustab ühel käel lihaste kasvu) ning teine käsi/kehapool saab vähem koormust - see soodustab juba pikaajalisel harjutamisel keha ühele poole kõverdumist. Sellise mõju vähendamiseks soovitab Kõrve teha lihaseid tasakaalustavaid harjutusi – jõusaal, ujumine jms, mis aitavad ühekülgset koormust jaotada kogu kehale.