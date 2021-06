Personaaltreener soovitab grilli kõrvale suviselt lihtsat tabbouleh’ salati retsepti 

Tabbouleh’ salat on pärit Liibanoni ja Süüria vahelistelt aladelt ning on oma populaarsuse saavutanud tänu suurele toiteväärtusele ja valmistamise lihtsusele. „Tabbouleh’ sobib suviste grilliõhtute juurde, sest see sisaldab nii valke kui ka süsivesikuid ja olulisi vitamiine granaatõuna näol.“ Rikbergi sõnul on granaatõunas palju A-, C-, E-vitamiine, foolhapet ja antioksüdante ning seetõttu on see koostisosa eriti kasulik just pärast külmetushaigusi, kuna mõjub tervendavalt näiteks haigele kurgule.