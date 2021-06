Suvi maa ja taeva vahel – seikluspargid ootavad avastamist! 

Meid pikalt kodudes kinni hoidnud piirangud leevenesid lõpuks ometi ja ees on ootamas mõnus suvi. Kui otsid põnevust ja adrenaliini, sea sammud seiklusparki. Just seal saad panna end proovile, testida oma piire ning ehk mõnest hirmustki võitu saada. Metsas või linnas, lähemal või kaugemal, maal, vees või õhus – valik on suur ja iga park on eriline.