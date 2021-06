Homme toimub esmakordselt Järva-Jaani triatlon 

Küsimusele, miks just Järva-Jaani võistluspaigaks valiti, vastas korraldaja ning triatleet Ain-Alar Juhanson: „Järva-Jaani triatlon saab toimuma tänu Järva vallale ja JOL ehk Järvamaa omavalitsuste liidule. See on kolmas võistlus, mis igal aastal tutvustab ühte Järvamaa omavalitsust, ja seekord oleme Järva-Jaanis.“

Ürituse korraldamise jaoks on saadud ametlik luba Terviseametilt ning ajakava on loodud nii, et kogu ürituse vältel oleksid inimesed turvaliselt hajutatud. Kuigi internetis eelregistreerimine lõppes kolmapäeval, saavad kõik huvilised ka kohapeal end vastavalt enne starti registreerida.