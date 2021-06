Tõbisena trenni - on see mõistlik? 

Lihtne ja lollikindel meetod on ka koormuse vähendamine. Jäta mõni higistama ja südant kloppima ajav rühmatrenn vahele ja käi parem pilateses või mõnes muus rahuliku tempoga trennis. Kui tunned ennast tervemalt, ära hüppa kohe tagasi oma tavapärasesse režiimi, vaid tõsta harjutuste taset ja kestvust järk-järgult. Jälgi ja usalda oma enesetunnet ja ära unusta, et kui oled juba nohuse ninaga ja köhid, siis oled ka teistele spordisõpradele ohtlik.

Karm treening tähendab seda, et sinu keha immuunsus, mis on pingest, mida ta äsja läbi elas, pisut nõrgenenud. Selle pärast on oluline jõusaalis vahepeal korraks puhata ning pärast trenni teha lõdvestavaid ja rahulikke harjutusi. Ning kui sa oled jõusaalis paratsetamoolilaksu all ja nuuskad iga harjutuse järel nina tühjaks, siis tõesti – mine parem koju.