Muumid aitavad lastele veeohutust õpetada 

1.juunil, lastekaitsepäeval, alustab Kaubamaja juba kolmandat aastat heategevuslikku koostööd, mis seotud Muumi toodetega. Sel korral annetatakse igalt Kaubamajast tehtud Muumi toodete ostult 3 eurot MTÜle Eesti Vetelpääste Selts. Kampaania kestab 31. augustini.

„Kaks aastat tagasi alustasime Muumide heategevuslikku kampaaniat ning tegime koostööd MTÜga Vanem Vend, Vanem Õde, eelmisel aastal MTÜga Enneaegsed lapsed. Kolmandat kampaaniat alustades on meil väga hea meel, et meie kliente on ettevõtmine kõnetanud ning iga aastaga on neid üha rohkem, kes Muumi nõusid just kampaania perioodil soetavad,“ tõdeb Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk. „Kampaania raames on erinevad vahvad Muumi tooted jõudnud pea tuhandesse perre, kelle abiga oleme panustanud heategevusse ligi 4000 eurot.“

„Muumid on lastekirjanduse tegelased ning seega teeme koostööd just nende organisatsioonidega, kelle tegevus mõjutab otseselt lapsi,“ räägib Kolk ning lisab, et selleaastase koostöö raames MTÜga Eesti Vetelpääste Selts plaanitakse toetada just lastele suunatud veeohutuse teavitustöö korraldamist „Suvi on peagi käes ning lapsed üha sagedamini veekogude ääres mängimas. Selleks, et meie kõige kallimatel oleks veekogu ääres turvaline, on neil oluline teada, mida hoolsalt tähele panna ning kuidas käituda olukorras kui juhtub ootamatusi.“

MTÜ Eesti Vetelpääste Seltsi esindaja Gert Teder räägib, et juba paarkümmend aastat on tegutsetud eesmärgiga tõsta veeohutusalaseid teadmisi, korraldada veeteemalisi koolitusi, hoida vetelpääste järjepidevust ning propageerida ujumisoskust. „Tartust alguse saanud väike vabatahtlik rühmitus on tänaseks tegev üle Eesti ning lastele korraldatakse veeohutuskoolitusi nii eesti kui vene keeles,“ sõnab Teder ning lisab, et Muumide kampaania aitab seltsil hankida veeohutusalast varustust, peaasjalikult päästeveste, mida jagatakse lastele erinevatel üritustel tasuta.