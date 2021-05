Hea uudis: koroonaaeg kahandas sporditraumade arvu 

ERGO kindlustus saab kuus keskeltläbi 120 õnnetusjuhtumi teadet, keskmine kahju suurus jääb 250 euro juurde. „Kõige sagedamad on olmeõnnetused, mis moodustavad kaks kolmandikku kõigist õnnetustest. Kuna viimase aasta ja mõne kuu jooksul on inimesed pidanud rohkem aega isoleeritult veetma, juhtub just kodus või kodu ümbruses enam õnnetusi kui tavapäraselt,“ ütles ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Traditsiooniliselt on õnnetusjuhtumikindlustuse statistikas moodustanud suure osa ka sporditraumad, eriti meeskonnaaladel ja pallimängudel juhtunud õnnetused. „Kuna eriolukorra ajal olid suuremad ühistreeningud piiratud või suisa keelatud, sportisid inimesed rohkem omaette või väiksemas seltskonnas. See kajastus kohe ka statistikas – sporditraumade arv on olnud oluliselt madalam,“ märkis Lepvalts. Samas näitas eelmise aasta suvi, et piirangute kadumisega asusid inimesed taas ühiselt sportima, mis kasvatas ka pallimängudega seotud vigastuste arvu hüppeliselt.