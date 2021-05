Kui dieedid ja trenn ei aita: arst selgitab, millal oleks aeg pöörduda kaalukirurgi vastuvõtule 

Üks hea indikaator on dr Adamsoni sõnul kehamassiindeks ja ülekaalust tingitud haigused. Kui Kehamassiindeks on 35 ning sellega kaasuvad ülekaalust tulenevad haigused, või üle 40, hüvitab operatsiooni Haigekassa. Kui omal käel hakkama ei saa, võiks siis kaaluda operatsioonilauale minekut. Tohter rõhutab, et haiguslik rasvumine on nagu iga teinegi krooniline haigus ning ravi edasilükkamine on seotud riskidega. Viimaks võib lausa juhtuda, et operatsiooni enam teha ei saa, sest sellega kaasnevad probleemid on muutunud liiga tõsiseks.

Aruta spetsialistidega

Dr Adamson sõnab, et kui inimene tunneb, et kehakaal on tema jaoks probleem, ei tasu karta arutada seda küsimust erinevate spetsialistidega. Ka perearstiga oskab anda soovitusi või suunata edasi. Kui spetsialistidega on konsulteeritud, saab inimene ise saadud info puhul teha endale sobivad otsused.

Esimene samm soovi korral kehakaalu langetada on kindlasti toitumise korrigeerimine, kuid kindlasti ei tohi pidada ekstreemseid dieete. „Dieetide probleem on selles, et neid pidades võitleme näljatundega, mis on väga võimas stiimul ning püsivat tulemust on raske saavutada. Pikaajaliselt on dieeti võimelised pidama väga vähesed ning sageli tuleb pärast selle lõppemist tagasi rohkemgi kehakaalu kui enne oli,“ selgitab ta, miks ekstreemsed dieedid ei ole patsiendi tervise huvides.

Kui dieeti üldse pidada, peab seda kombineerima füüsilise aktiivsuse tõstmisega. Samas tuleb arvestada sellega, et kui kehakaalu on liiga palju, võivad tekkida füüsilist aktiivsust pärssivad liigeseprobleemid.

„Kui inimene on korduvalt proovinud dieeti pidada, füüsilist aktiivsust tõsta ja elustiili muuta, aga see on ebaõnnestunud, tasuks ehk pidada nõu kirurgiga. Pole mõtet teha kogu aeg ühte ja sama asja ning oodata erinevat tulemust,” lausub dr Adamson, sest kaal ei ole ka ainus indikaator - ka siis, kui on tekkinud kaasuvad haigused, tasub kaaluda operatsiooni.

Kohe kindlasti peaks liigse kehakaalu olemasolul bariaatriakirurgi poole pöörduma, kui on avastatud diabeet, hüpertooniatõbi, liigeste kulumine. Bariaatrilised operatsioonid aitavad ennetada ajuinsulti, infarkti, pahaloomuliste kasvajate teket. Ei ole ühtegi organisüsteemi, mida liigne kehakaal negatiivselt ei mõjutaks.