Sportlik raadiohääl Lauri Hermann: "Mida iganes sa teed, pane täiega - niisama vinduda pole mõtet!"  

„Varem ma ei teadnud seda. Aga kui ei proovi, ei saa ka teada,“ märgib ta. Kui mehele tehti pakkumine hakata hommikuprogrammi juhtima, kratsis ta esmalt kukalt. Kuid mitte pikalt, sest väljakutsed talle meeldivad. „Ma ei kahetse oma otsut. Sain üsna kiirelt teada, et just hommikusel ajal on minus päris vägevalt särtsu ja vurtsu ning saan seda nüüd hommikuses eetris korralikult välja lasta,“ räägib ta. Hommikute kiituseks lausub ta veel, et siis on pea puhanud ja vaim värske ning sedaviisi saab infot mõnuga endasse ahmida. Lauri sõnul on raadiotöös korralik tempo peal ja hästi orienteeruda tuleb paljudes teemades.

Aga kui raadiohommik on selja taga, kulgeb ta omas rütmis: ajab firma asju, treenib ja puhkab. Ja jõuab kõike, sest nagu kinnitab mees: kõik on planeerimise küsimus.

Muu hulgas meeldib Laurile väga spordist rääkida. Õnneks ootab ses osas ees vägev suvi ehk toimuvad nii jalgpalli EM kui olümpia. Samas muigab ta, et on aastate jooksul selgeks saanud, et spordimehed pole suured jutumehed ja neilt tuleb sageli iga sõna justkui vägisi välja kangutada. Samas on ka erandeid, näiteks Kaarel Nurmsalu või Gert Kullamäe, kel jutt alati jookseb ja keda on lausa lust kuulata. „See on mõnus, kui jutus on emotsiooni ja kuidas inimesel lähevad oma lemmiktegevusest kõneldes silmad särama,“ tähendab ta.

Kuid isegi, kui jutt spordimeestel ei jookse, on meil kõigil neilt õppida distsipliini ja pühendumust. „Lõdva suhtumisega lihtsalt tipus läbi ei löö,“ rõhutab ta. Laurigi põhimõte on, et mida iganes ta ei tee, paneb ta alati täiega - niisama vinduda pole lihtsalt mõtet.

Toitumises tähtis tasakaal

Sportliku eluviisi juurde kuulub ka läbimõeldud toitumine ning Lauri ütleb kindlasõnaliselt: „Sa oled see, mida sööd. Tegutse targalt - tasuks on hea enesetunne ning palju energiat.“

Ta tõdeb, et loomulikult on vahel mõnus veidi patustada, üks burger või pitsa nädalas pole kindlasti kurjast. Ise arvestab ta, et menüüst ei puuduks supp, puder ja kõikvõimalik roheline kraam. Hommikuti on Lauri lemmikuks tatrapuder ja tomati-kurgisalat, jäätise asemel maiustab ta värske smuutiga. „Hoolitsen selle eest, et sügavkülmas oleks pidevalt võtta vaarikad, mango, mustsõstrad ja veidi banaani. Neile mahla sekka ning suurepärane maius on valmis,“ kõneleb ta.