26 salenemisnõksu, mille tõhusus on teaduslikult tõestatud 

Köögi- ja puuviljad on saleneja tõhusad abilised. Neis on vähe kaloreid, kuid palju kiud­aineid. Neis on ka palju vett, neid tuleb kaua närida ning nad täidavad kõhtu. Uurimused on näidanud, et need, kes söövad puu- ja köögivilja, kaaluvad vähem. Lisaks on neis palju kasulikke toitaineid.