Noor tantsija: „Tantsutrenn on mind kaitsnud halbade seltskondade eest, kuhu olnuks väga lihtne sattuda.“ 

Iris alustas tantsimisega juba viieaastaselt. Nüüd, aastaid hiljem, kinnitab ta, et on tänu tantsule vabanenud paljudest hirmudest. Ka leiab ta, et trenn hoidis ja kaitses teda ebavajalike mõjutuste ja seltskondade eest, kuhu noorena oleks olnud väga kerge sattuda.

Tants õpetab õigeid väärtusi

Iris on tantsutrennis käinud koos terve perega. „Mina osalesin 11-14 vanustele suunatud hiphop grupis, vanemad täiskasvanute grupis, noorem õde õppis samme lastegrupis,“ kirjeldab ta, kuidas terve pere tegeles ühise hobiga.

Iris ütleb, et on tänu tantsule saanud eluks ajaks kindlasti kaasa teadmise, kui oluline on hoida oma lähedasi ja peret, õppinud õigeid väärtuseid ning enda eest seisma. „Mäletan hetki, kus mul oli raske oma arvamust välja öelda, hoolimata sellest, kas teiste tagasiside oli negatiivne või positiivne,“ räägib ta.

Vähem stressi ja pinget

„Tants on miski, tänu millele on minu elus vähem stressi ja pinget. Tajun, kuidas pidevalt kasvab tahe tegeleda kõige sellega, mis mulle meeldib. Tants on nagu kingitus iseendale,“ kiidab neiu. Iris mäletab koolist sageli hetki, mil klassikaaslaste ees oma ettekannet esitada oli närvesööv ja pingeline, kuid sadade inimeste ees laval esineda pole üldse hirmus tundunud. „Olen ümbritsetud inimestega, kes teevad tantsu samasuguse kirega,“ on Iris rahul.

Ta toob välja neli põhjust, miks tantsimisega tegeleda: