Apteeker: soojade ilmadega õues liikudes ära unusta päikesekreemi 

Nahk on esimene kaitsebarjäär organismi ja väliskeskkonna vahel, peegeldades tihti ka organismi üldist tervislikku seisundit. Väga tähtsal kohal on õige nahahooldus, aga ka tervislik toitumine ja piisav uni. Algatuseks on oluline selgeks teha, mis tüüpi näonahk on – edasise hooldusrutiini ja sobivad tooted saab välja valida just oma nahatüüpi arvestades.

Nahahoolduse peamised põhitõed on olenemata aastaajast samad: nahka peaks puhastama, niisutama ja kaitsma. Oluline on nahka puhastada igal hommikul ja õhtul. Õhtuti tuleks kindlasti kasutada pesemisvahendit, hommikul piisab ka toonikust. Suvel tasub eelistada niisutavat pesemisvahendit ja alkoholivaba toonikut, sest need ei kuivata liigselt nahka

Suvel ei tohi unustada naha niisutamist ega päikesekaitset

Suvel võib suurenenud higistamise tõttu olla vajalik ka naha tihedam puhastamine. Küll aga võib kuiva ja tundliku naha puhul liigne puhastamine nahka ärritada. Seetõttu on oluline kasutada enda nahatüübile sobilikke tooteid ja peale puhastamist kasutada ka niisutavat kreemi. Isegi siis, kui nahk on pigem probleemne ning rasune, ei tohiks niisutava kreemi kasutamist vahele jätta. Tihti toodab nahk rasu ka sellepärast, et nahk on liiga kuiv. Kreemitamine tagab nahale kaitse, mis hoiab nahka väliskeskkonna mõjude eest. Enne kreemitamist tuleks aga kindlasti ka nahk puhastada, sest see aitab kreemis sisalduvatel ainetel paremini imenduda.

Soojemate ilmade saabumisega ei tohi unustada ka päikesekaitsekreemi, mis kaitseb UV-kiirguse eest. Kuigi päike muudab naha jumekamaks ja ühtlasemaks, siis kõrgemad temperatuurid ja päikesekiirgus võivad muuta naha samal ajal ka tundlikumaks ja õrnemaks. Eriti kui lisandub jahe meretuul. Päikesekreemi peaks kindlasti lisama ka näole, soovitatavalt tooteid, mille SPF on vähemalt 30. Turul on ka spetsiaalseid päikesespreid, mida saab pihustada meigi peale.

Korra nädalas on hea nahka ka koorida, sest see aitab eemaldada surnud naharakud. Lisaks muudab koorimine naha siledamaks ja säravamaks ning aitab nahahooldustoodetel paremini imenduda. Suvel tasub hoiduda puuviljahapete baasil koorijatest, sest need muudavad naha päikese suhtes tundlikumaks. Koorimise järgselt on hea kasutada maski.

Kaitse ka huuli