Toiduüllatus emadepäevaks: tervislik pirukas võib olla ka maitsev 

Üks selliseid retsepte on kindlasti lihtsalt valmiv kana-fetapirukas, kirsstomatite ja suvikõrvitsaga. Teele soovitab meeles pidada, et mida värvilisem on toit, seda tervislikum see ka on, sest kõik värvid omavad meie organismile erinevat kasulikku mõju. „Selles retseptis on lisaks erinevatele värvidele üheskoos veel ehedad ja puhtad maitsed ning kvaliteetne tooraine,“ ütleb ta.