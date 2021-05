Mine matkama! Heleri Hanko jagab nõuandeid kevad-suviseks retkeks 

Heleri Hanko Foto: Erakogu





Matka planeerimiseks tasub kasutusele võtta Excel ja RMK mobiilirakendus Loodusega Koos või samalaadne kaardirakendus. Oma Exceli matkamemuaaride failis märgib Heleri ära kõik distantsid peatuskohast peatuskohani, kõikidesse rajal olevatesse kohtadesse ta ei lähe, sest need võivad jääda rajalt maha, olla kas liiga kaugel või liiga lähedal. „Soovitan jätta aega ka puhkamiseks, selleks ongi nullpäevad, sest matkal tuleb alati ette ootamatusi. Minu esialgne plaan oli läbida 615-kilomeetrine talvematk 40 päevaga, tegelikult läks selleks kokku 35 päeva, nullpäevi oli sellest viis,“ meenutab Heleri.



Algajale matkajale soovitab Heleri RMK matkaradu, sest need on hästi märgistatud ja kaardile kantud, tee peale jääb puhkealasid, kuivkäimlaid ja lõkkekohti, samuti võid olla kindel, et sa ei matka eramaal ning oled jahihooajal turvalises kohas. „Samas tuleb olla valmis kõigeks. Kaardi peal näib kõik lihtne, aga kohale jõudes on mõni tee hoopis kinni või mets võssa kasvanud. Eks see ongi matkamise võlu – hommikul ärkad teadmisega, et pead nii umbes 25 kilomeetrit jalutama, aga ülejäänud on seiklus,“ ütleb ta.



Konkreetsete radadena toob ta välja Oandu-Ikla matkaraja alguse või Peraküla-Aegviidu-Ähijärve haru lõunapoolsema otsa, eriti Piusa jõe ürgoru kandi, samuti Ida-Virumaa. „Minu selle aasta avastus on kindlasti Ida-Virumaa, eriti sealsed karjäärid, ristisin talvematkal selle kandi Eestimaa fjordideks – uskumatu, milline maaliline ja vahelduv loodus meil on – võttis ikka ahhetama küll,“ räägib Heleri.



Varustus peab olema detailideni läbi mõeldud

Ka riietuse ja varustuse jaoks on Heleril oma Exceli leht, iga rea pealt leiab ühe matka jaoks vajaliku eseme, kogused ning märke, kas see on juba olemas või vaja veel soetada. Alustada tuleb mõistagi seljakotist. „Kott olgu matkaja parim sõber – mugav, puusavööd toetav, kaalult kerge ja hästi raskust jaotav. Minu jaoks on asjade kiireks kättesaamiseks olulised ka mitmesugused taskud, sealhulgas näiteks puusataskud või eraldi tasku veepudeliks. Seljakotte on erinevas suuruses ja mõõtudes, kuid 40-75L seljakoti sisse peaks mahtuma kõik eluks vajalik,“ räägib Heleri.



Kevadiseks matkaks soovitab Heleri selga panna kvaliteetsed ja venivast materjalist matkapüksid, õhku läbilaskva pluusi, selle peale fliisi või spordipusa ja softshell materjalist jope, mis hoiab hästi sooja ja kuivab kiiresti ning kõige peale veel niiskuskindla, võimalusel hardshell materjalist jope. Kuna ööd on veel külmad, soovitab Heleri kaasa võtta ka sooja pesu, mütsi ja kindad ning jalga panna mugavad matkasokid ja -jalanõud. Viimased olgu kindlasti sisse kantud ja pigem numbri võrra suuremad – kand püsigu jalanõus kindlalt paigal, kuid varvastel olgu ruumi liikumiseks.



„Matkariietuse- ja varustuse puhul soovitan teha luuret ja uurida internetis, mida teised räägivad. Koti pakkimisel tuleb aga kogu aeg enesele õlale koputada ja küsida, kas tegemist on eluks vajaliku või mugavusesemega. Topelt ei tohi matkale midagi kaasa võtta,“ ütleb Heleri, kelle sõnul leiab vaid ühe erandina tema matkakotist kolm välgumihklit: üks lähedal pükste- või jopetaskus, teine apteegi kotis ja kolmas, seda just talvematkal, põues või magamiskotis soojas.



Soojas soovitab Heleri hoida ka IT-vidinaid, umbes nädalasele matkale piisab neiu sõnul nutitelefonist ja ühest korralikust akupangast. Matkal olles soovitab Heleri end ülejäänud maailmas välja lülitada, nautida loodust, linnulaulu ning imetleda õhtul pimedas lõkketuld. Kui aga aeg-ajalt tekib soov kuulata podcasti või audioraamatut, võiks kaasa võtta juhtmega kõrvaklapid, mis eraldi laadimist ei nõua.

Heleri Hanko