Loe, milliste tegevustega noored oma südame tervisele korraliku põntsu panevad 

Südame-veresoonkonnahaiguste riski mõjutavad nii meie toitumis- ja liikumisharjumused kui ka muud elustiili tegurid. Toitumise korrastamisel on abiks toidupüramiid, kus kõige tähtsmal kohal on teraviljatooted ning puu- ja köögiviljad. Piiri peaks pidama rohke rasva- või suhkrusisaldusega toodetega, eriti tähelepanelik tuleks olla nii-öelda peidetud suhkrute sisalduse suhtes toidus. Ka valmistoidu tarbimist tuleks piirata, kuna see võib sisaldada liigselt nii rasvu kui ka soola.

Rohke soola tarbimist on seostatud kõrge vererõhuga ning selle vähendamine toidus on kõige lihtsam viis vererõhu tõusu ennetamiseks või isegi selle väheseks langetamiseks. Toidu maitsestamisel tuleks eelistada ürte.

Lisaks toitumisele on tähtis osa liikumisel ja seeläbi kehakaalu normi piires hoidmisel. Tänapäeval veedame suure osa nii töö- kui ka vabast ajast istudes. See teeb aga karuteene meie südamele. Ideaalis võiks liikuda 5-7 korda nädalas vähemalt 30 minutit päevas. Aeroobset treeningut võiks noor inimene teha 2-3 korda nädalas.

Aktiivne elustiil alandab vererõhku, aitab kolesterooli näite kontrolli all hoida, langetab kehakaalu ning lisaks annab ka hea meeleolu. Alustada võiks kasvõi lifti treppide vastu vahetamisest või bussist väljumisest paar peatust enne sihtkohta jõudmist, et teekond jalutuskäiguga lõpetada. Hea ülevaate kehalise aktiivsuse soovituslikust tasemest annab Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud liikumispüramiid.

Üldiselt on igasugune liikumine kasulikum kui mitte liikumine. Füüsiline aktiivsus parandab nii füüsilist kui vaimset heaolu ning aitab ennetada ka südame-veresoonkonnahaigusi. Oht tervisele tekib aga ületreenimise puhul. Ületreenimisest on enim ohustatud professionaalsed sportlased. Pidev ekstreemne treening ja eriti vastupidavusaladel võib põhjustada südame kahjustumist ja rütmihäireid. Eriti mõjutab see neid, kellel on juba varasem (võimalik, et ka varjatud) südamehaigus. Sellisel juhul tuleb ettevaatlikult treenida ka tervisesportlastel. Alustada tuleks mõõdukast koormusest ning treenida enesetunde järgi hoides pulsisageduse mõõdukana. Treenida ei tohiks haigena ning ka tervena tuleks kehale treeningute vahepeal puhkust anda.