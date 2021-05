Ohhoo! Jõutreening vähendab ka diabeediriski 

Foto: Unsplash

Lisaks sellele, et jõutreening teeb ilusaks, on sellest palju kasu ka tervisele - lihaseline keha hoiab liikumis-tugiaparaadi tugeva ja tegutsemisjõulisena. Lisaks väidavad teadlased ajakirjas Mayo Clinic Proceedings avaldatud uuringus, et see vähendab ka riski haigestuda teist tüüpi diabeeti.