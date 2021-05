Kuidas valida nahahoolduseks sobivat õli? 

Kui tooretest pähklitest või seemnetest õli kättesaamiseks neid kuumtöödeldakse või kasutatakse keemilisi lahuseid, on tulemuseks rafineeritud õli. Mõlemad meetodid langetavad õli kvaliteeti, vähendades looduslikke vitamiine, antioksüdante ja rasvhappeid. See on nagu toiduvalmistamises, isegi kui alustad ülitervisliku köögiviljaga, väheneb selle köögivilja toiteväärtus märkimisväärselt, kui see on kuumtöödeldud.