ÄRA ALAHINDA RISKE: ka suvel võib end väga lihtsalt vigastada 

Enim õnnetusi kaunist ilma nautivate inimestega juhtub sportmängude käigus. „Kui talvisel ajal näeme just talispordiga seotud õnnetusjuhtumeid, siis kevadsuvisel ajal armastavad inimesed seltskondlikke pallimänge. Aktiivsel vaba aja veetmisel juhtunud õnnetustest pea kolmandik on seotud mõne spordimänguga – jalgpall, korvpall jt. Õnnetusi tuleb ette nii palliplatsidel kui ka kodus palli kõksides,“ loetles Gilden.

Lisaks sportivatele eestlastele paistavad “edetabelis” silma ka rohenäpud, kes juba esimese lume sulades erinevad lõikurid, saed ja kirved välja otsivad. Peamised kevadised kahjud, millest kindlustusseltsi teavitatakse on lihaste venitused, liigeste nihestused, haavad, muljumised, luumurrud ja põrutused. Ette tuleb ka selliseid õnnetuid juhuseid, kus inimene on puid tuppa viies astunud kassile peale ja kukkunud, samuti kukutakse kasvuhoones ning vigastatakse silmi põõsa aluseid puhastades.

Enne töödega alustamist soovitab ekspert alati veenduda, et kõik tööriistad oleksid tippvormis ja ohutud, alahinnata ei tasu isikukaitsevahendeid. “Ka lihtsamate tööde tegemisel tasuks ette panna kaitseprillid, sest kunagi ei või teada – näeme juhtumeid, kus muru niitmisel lendab miskit silma; on juhtunud, et põõsaaluseid puhastades saab terve nägu vigastada ning meenub ka juhtum eelmisest aastast, kus ühel aiatööentusiastil pritsis silma terrassipuhastusainet,” toob ta välja.

“Näeme igal aastal kahetsusväärselt palju juhtumeid, kus tõuksilt või rattalt kukkudes lohisetakse mööda asfalti veel mitu meetrit edasi ning kogu nahk on marraskil. Tõuksi ja rulaga sõitmisel tuleb kindlasti kasutada turvavarustust ning tegelikult tasuks kiivrit kasutada ka elektritõuksiga sõites – 15 km/h kiirus on piisavalt suur, et ohtlikke vigastusi tekitada, eriti kui keha katavad vaid suviselt napid riided. Kindlasti ei tohi unustada, et alla 16 aastased kergliikuri juhid peavad omama juhtimisõigust ning neile kehtib ka kiivri kandmise kohustus,” juhib Gilden tähelepanu turvavarustusele.