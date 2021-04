Noor tantsija: mu hobi annab häid emotsioone ja sõpru, aga õpetab ka distsipliini 

Kätriin sõnab, et ta ei mäletagi elu ilma tantsuta ning see on talle kui õhk, mida ta hingab. “Eks ikka on olnud tõuse ja mõõnasi, kuid ilma selleta ka ei saa. Tunne, mida mind tantsides valdab, on nii vabastav ja muremõtted kaovad välgukiirusel. Kõik need inimesed, keda olen läbi tantsu kohanud, on hindamatu väärtusega ja selle eest olen elu lõpuni tänulik,” ütleb ta.