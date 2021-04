Pane tähele: regulaarne liikumine aitab vererõhu kontrolli all hoida 

Foto: Unsplash

Südamekuul räägime palju südame tervisest, mille hoidmisel on oluline jälgida ka vererõhunäitajaid. Kuid mis see vererõhk üldse on ja mis juhtub kehas kui vererõhk on kõrge või madal? Kuidas seda kontrolli all hoida? Südameapteegi proviisor Ave Niidu annab ülevaate.