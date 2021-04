Füsioterapeudist on abi ka sünnitusjärgsete vaevuste leevendamisel 

Kõhu sirglihase lahknemine ehk diastaas on nähtus, mille korral kahe kõhu sirglihase vahel olev sidekoeline valgejoon laieneb ja lihaskimbud lahknevad venituse tagajärjel. Tegemist on sidekoelise ühenduse nõrgenemisega, mistõttu väheneb kõhu eesseina tugi siseorganitele. Diastaasiks loetakse lahknemist, mis on suurem kui kaks sentimeetrit ehk umbes kaks sõrme.

Diastaasi esineb lastel, meestel ja mittesünnitanud naistel, kuid peamiselt on tegemist siiski sünnitanud naiste murega. Sarnaselt vaagnapõhjalihastega saab ka kõhu eessein raseduse ja sünnitusega suure koormuse. Raseduse ajal kõhu suurenemisega tekkiv diastaas on probleem, mis võib muret valmistada kuid ja aastaid pärast sünnitust. Erinevate uuringute kohaselt esineb viimasel trimestril teatud ulatuses kõhulihaste lahknemist peaaegu kõigil rasedatel. Paranemine sünnitusjärgselt toimub spontaanselt esimese paari kuu jooksul. Kui diastaas siiski püsib, on vähetõenäoline, et kõhulihaste funktsioon ilma füsioterapeutilise sekkumiseta taastub.

Diastaasi esinemist saab kontrollida jälgides oma kõhtu igapäevastel tegevustel või kõhulihaseid pingutavatel liigutustel nagu istesse tõus või selili asendis jalgade tõstmine. Diastaasi korral võlvub kõht keskjoonele kolmnurkselt ette ning märgata võib ka lohu tekkimist kõhu keskjoonele.

Diastaas ei ole kindlasti vaid esteetiline probleem. Kõhu eesseina funktsiooni häirumist seostatakse ka seljavalude, vaagnavalude, uriinilekete, allavaje, kõhukinnisuse ja isegi hingamisraskustega. Vastuvõtule tulevate naiste põhiliseks kaebuseks diastaasi korral on ettevõlvuv ja lodev kõht. Sageli ei osata seostada oma selja- ja vaagnavalusid või vaagnapõhja probleeme diastaasiga. Kui naiste jaoks on suurim mure kõhu välimus, siis füsioterapeudi jaoks on oluline tagada kõhu eesseina funktsionaalsus, et ennetada ja leevendada sünnitusjärgseid vaevuseid.

Õigete harjutuste ja juhendamisega on võimalik parandada nii kõhu väljanägemist kui funktsionaalseid probleeme. Tulemuste saavutamiseks on oluline regulaarselt treenida. Esmaste baasharjutustega, hingamise ja süvalihaste aktiveerimisega, võiks alustada juba esimese paari kuu jooksul pärast sünnitust. Kuigi tahe oma figuur kiirelt taastada on suur, on soovitatav intensiivset trenni vältida 6-8 nädalat pärast sünnitust.

Diastaasiga võib teha kõiki harjutusi vastavalt oma treenitusele ja lihastunnetusele. Äsja sünnitanud naine ei ole valmis istesse tõusudeks või planguks, sest kõhulihaste taastumine toimub järk-järgult. Harjutused peavad olema kooskõlas hetke võimekuse ja füüsilise vormiga.

Diastaas võib süveneda ka sünnitusjärgselt perioodil, mistõttu ei tasu üle pingutada ebaergonoomiliste ja koormavate igapäevaste tegevuste ja harjutustega. Esimesed paar kuud võib lisatoeks kasutada ka elastset tugivööd. Edasine treening peaks olema progresseeruv ja jõutreeningut võiks teha vähemalt 3-5 korda nädalas.