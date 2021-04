Ära unusta - hea uni teeb saledamaks 

Saada magades saledaks – see mõte paneb mõned unistama ja jätab teised skeptiliseks. Ometi kinnitavad uurimused hüpoteesi, et hea tervise ja normaalse kehakaalu tagab korralik ööuni.

Varasemad uuringud on näidanud, et kui uneaega vähendada viis tundi öö kohta, siis suureneb lühikest uneaega vajavatel inimestel isu: lühenenud ööd muudavad kehakaaluga seotud kahe väga olulise hormooni sünteesi. Isu vähenemist tekitava hormooni tase langeb järsult, isu suurenemist soodustava hormooni tase aga tõuseb.

Lühikest uneaega vajavad inimesed ei pea siiski muretsema: hormoonide sünteesi ei muuda lühike uneaeg ise, vaid asjaolu, et magatakse vähem, kui tegelikult vaja oleks. Need, kes nagunii vähem magavad, on une lühenemise suhtes haavatavamad tõenäoliselt seetõttu, et nende uneaja kompenseerimise võimalused on väiksemad.