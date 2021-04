Maastikumaratoni individuaaljooks annab võimaluse taas võistelda 

Kellele see mõeldud on?

Individuaaljooks võiks huvi pakkuda inimestele, kes on harjunud kevadel oma jooksuhooaega avama ning tahavad läbida jooksu maastikul ning aja peale. Kindlasti on see hea võimalus regulaarsetele treenijatele, kes ei ole ammu võistelda saanud ning soovivad oma vormi realiseerida.

Neid erinevusi on üsna palju. Esiteks võtame kasutusele elektroonilise SI-ajavõtupulga, mille osaleja saab kontaktivabalt Elvast, Tartumaa Tervisespordikeskusest, kus asub ka jooksu start. Ajavõtupulgaga saame fikseerida osaleja raja läbimise aja, kuid seda on vaja registreerida ajavõtujaamades stardis, rajal ja finišis. Samuti on rada meie poolt tähistatud, jooksja ei pea marsruudi pärast muretsema. Kõik need tegurid annavad võimaluse hiljem võrdsetel alustel võrrelda osalejate distantsi läbimist ning moodustada paremusjärjestuse. Lõpetajad saavad kohe pärast finišeerimist ka diplomi ja medali.